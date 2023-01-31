Не хочу детей никогда: почему в России и Беларуси стерилизация разрешена только после 35 лет
Стерилизация является необратимым способом контрацепции, и в России на нее введен возрастной ценз 35 лет, если у человека нет детей.
Возраст право- и дееспособности наступает в 18 лет, но решить судьбу собственной репродуктивной функции человек может только с 35 лет. Таковы законодательные реалии российского Минздрава. Существуют, правда, оговорки в виде заболеваний, при которых реализация репродуктивного потенциала может нести риски для здоровья.<
Всем остальным здоровым людям, которые не имеют и не хотят иметь детей в будущем, придется ждать возраста 35 лет, чтобы провести добровольное хирургическое вмешательство. Либо же отправиться для проведения процедуры в страну, где законодательство в этом отношении более лояльно.
Стерилизация с 18 лет разрешена в большинстве стран Западной Европы, в Индии и Китае, а также на территории Украины.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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