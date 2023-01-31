Bloomberg: самой коррумпированной страной Евросоюза оказалась Венгрия
2023-01-31 22:22
Агентство Bloomberg со ссылкой на Transparency International сообщает, что самой коррумпированной страной в Евросоюзе оказалась Венгрия.
В мировом рейтинге по коррупции, в который входят 180 государств, Венгрия заняла 77 место, спустившись на 4 строчки.
Примерно на таком же уровне находится Буркина-Фасо, а Болгария располагается на 5 позиций выше.
При этом в Венгрии отклонили отчет Transparency International, обвинив организацию в политической предвзятости.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Храмова Оксана
Любовная сага о соведущих GMA3 Ти Джей Холмсе и Эми Робах подошла к завершению: неразлучная звездная пара покинет ABC News
Руководство телеканала сообщило, что “для всех будет лучше, если они уйдут” из ABC News после того, как служебный роман просочился в прессу и дал повод для массовых сплетен.Подробнее...
-