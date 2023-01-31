Bloomberg: самой коррумпированной страной Евросоюза оказалась Венгрия

Агентство Bloomberg со ссылкой на Transparency International сообщает, что самой коррумпированной страной в Евросоюзе оказалась Венгрия.

В мировом рейтинге по коррупции, в который входят 180 государств, Венгрия заняла 77 место, спустившись на 4 строчки.

Примерно на таком же уровне находится Буркина-Фасо, а Болгария располагается на 5 позиций выше.

При этом в Венгрии отклонили отчет Transparency International, обвинив организацию в политической предвзятости.