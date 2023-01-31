Богомаз: в результате обстрела ВСУ обесточены два населённых пункта в Брянской области
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о том, что в результате обстрела ВСУ обесточены два населённых пункта в Новозыбковском городском округе.
Во вторник ночью, 31 января 2023 года, губернатор Брянской области России Александр Богомаз в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что Новозыбковский городской округ подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины.
В результате данного инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Брянщины нет, однако в двух населённых пунктах нарушено электроснабжение.
Брянский губернатор уточнил, что на месте работают оперативные и аварийные службы, устраняющие последствия «прилётов» украинских снарядов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
Храмова Оксана
Любовная сага о соведущих GMA3 Ти Джей Холмсе и Эми Робах подошла к завершению: неразлучная звездная пара покинет ABC News
Руководство телеканала сообщило, что “для всех будет лучше, если они уйдут” из ABC News после того, как служебный роман просочился в прессу и дал повод для массовых сплетен.Подробнее...
-