Богомаз: в результате обстрела ВСУ обесточены два населённых пункта в Брянской области

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о том, что в результате обстрела ВСУ обесточены два населённых пункта в Новозыбковском городском округе.

Во вторник ночью, 31 января 2023 года, губернатор Брянской области России Александр Богомаз в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что Новозыбковский городской округ подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины.

В результате данного инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Брянщины нет, однако в двух населённых пунктах нарушено электроснабжение.

Брянский губернатор уточнил, что на месте работают оперативные и аварийные службы, устраняющие последствия «прилётов» украинских снарядов.