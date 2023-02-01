Human Rights Watch: ВСУ используют запрещенные мины «Лепесток» против мирных жителей
2023-02-01 02:34
Организация Human Rights Watch утверждает, что украинские военные используют запрещенные противопехотные мины «Лепесток».
По этому поводу организация направила обращения в Минобороны и МИД Украины, а также в офис Владимира Зеленского.
По данным Human Rights Watch, особенно активное использование этих мин было зафиксировано в районе Изюма.
Сообщается, что из-за таких боеприпасов погибло 11 мирных жителей.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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