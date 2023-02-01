Reuters: США готовы передать Украине ракеты GLSDB большой дальности в новом пакете помощи
США передадут ракеты GLSDB большой дальности Украине в новом пакете военной помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов.
Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму свыше 2,5 миллиарда долларов, в который впервые войдут ракеты большой дальности GLSDB, сообщает Reuters со ссылкой на свои информированные источники.
Речь идет о вооружении с дальностью поражения до 150 км. Работу над его созданием совместно вели Boeing и Saab Group. Ракеты предназначены для реактивных систем залпового огня HIMARS и M270.
Reuters отмечает, что ранее в распоряжении ВСУ были только ракеты GMLRS, с дальностью пуска до 80 км. С помощью нового оружия глубина поражения увеличивается почти вдвое.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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