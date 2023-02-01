Есть несколько опасных цветов, которые привлекают комаров, избегайте их на своей одежде

Эксперты назвали цвета, которые могут привлечь комаров. Чтобы избежать укусов, надо выбирать расцветку одежды, учитывая рекомендации специалистов.

Science Daily опубликовала исследование, авторы которого предполагают, что мы могли бы предотвратить нападения комаров, избегая ношения одежды красного, оранжевого, черного и голубого цветов; в то время как зеленый, фиолетовый, синий и белый цвета не показались им привлекательными.

Было оценено поведение самок комаров Aedes aegypti, они наблюдались в крошечных ячейках, на фоне которых были нанесены визуальные узоры в виде цветных точек.

Поочередно распылялись специфические запахи. После распыления CO2, газа, который мы выделяем при выдохе, было замечено, что комары игнорируют зеленые, синие или фиолетовые точки.

В то время как к красным, оранжевым, черным или голубым точкам насекомые были привлечены.

Ученые также наблюдали за происходящим без присутствия какого-либо запаха: комары обычно игнорировали цветовое пятно.

Суть в том, что только при ощущении запаха CO2, комаров привлекают определенные длины волн цвета.

Эксперт, который вместе со своей командой проводил другие эксперименты, заявил о том, что до недавнего времени он говорил о трех признаках, привлекающих комаров, - это дыхание, пот и температура кожи.

Теперь он считает необходимым включить четвертый признак: в частности, красный цвет, потому что он присутствует не только в одежде, но и у всех нас, независимо от оттенка нашей кожи.

Мы излучаем сильный красный сигнал. Избегание этого цвета в одежде может помочь предотвратить укусы.