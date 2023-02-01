Глава СВР России Нарышкин заявил о повышении ставок со стороны НАТО в Украине

Глава Службы внешней разведки России заявил о повышении ставок со стороны НАТО в Украине.

Североатлантический альянс повышает ставки в противостоянии в Украине, вынашивая планы о стратегическом поражении России, заявил начальник Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"НАТО повышает ставки, так как у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. Но этому не бывать никогда", - сказал он.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о передаче Украине партии танков Leopard 2, которые могут появиться на линии фронта уже в конце марта.