Глава СВР России Нарышкин заявил о повышении ставок со стороны НАТО в Украине
Глава Службы внешней разведки России заявил о повышении ставок со стороны НАТО в Украине.
Североатлантический альянс повышает ставки в противостоянии в Украине, вынашивая планы о стратегическом поражении России, заявил начальник Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"НАТО повышает ставки, так как у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. Но этому не бывать никогда", - сказал он.
Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о передаче Украине партии танков Leopard 2, которые могут появиться на линии фронта уже в конце марта.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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