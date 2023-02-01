США готовят новый пакет помощи Украине с ракетами с дальностью поражения в 150 км
По словам инсайдеров, США готовят многомиллиардный пакет помощи для Украины, который впервые будет включать ракеты большей дальности.
Пакет стоимостью 2,2 миллиарда долларов, о котором, как ожидается, будет объявлено позднее на этой неделе, также включает оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin, сообщили во вторник два американских чиновника, знакомых с этим вопросом.
По словам одного инсайдера, большая часть пакета — примерно 1,725 миллиарда долларов, будет получена из фонда Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
USAI позволяет администрации президента Джо Байдена закупать оружие напрямую у промышленников, а не в арсеналах США.
Средства USAI также будут использованы для закупки новых боеприпасов: ракет наземного базирования (GLSDB) компании Boeing, дальность действия которых составляет около 150 километров.
По словам производителя, высокоточная ракета имеет GPS-наведение, способна преодолевать радиоэлектронные помехи, работает в любых погодных условиях и может применяться против бронетехники.
США отклонили запрос Украины на ракеты ATACMS с дальностью в 297 километров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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