ВС РФ уничтожили 2 моторные лодки и до 10 бойцов десанта ВСУ на Херсонском направлении

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что солдаты ВС РФ уничтожили 2 моторные лодки и до 10 бойцов десанта ВСУ возле озера Круглик на Херсонском направлении.

1 февраля официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что солдаты армии России уничтожили 2 моторные лодки и до 10 бойцов десанта Вооружённых сил Украины возле озера Круглик на Херсонском направлении.

Помимо прочего, за прошедшие сутки спецоперации России на Украине российские военнослужащие на данном участке фронта вывели из строя самоходную гаубицу «Гвоздика» и поразили 3 склада боеприпасов ВСУ.