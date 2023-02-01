Невзоров приговорён к 8 годам колонии за дискредитацию ВС России
2023-02-01 15:33
Признанный иноагентом журналист Александр Невзоров заочно приговорён к восьми годам колонии.
Днём 1 февраля пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила, что российский журналист Александр Невзоров заочно приговорён к восьми годам лишения свободы в колонии, будучи признанным виновным в распространении информации, являющейся попыткой дискредитации вооружённых сил России.
Примечательно, что сторона обвинения запрашивала девять лет тюрьмы для Невзорова, однако судья решил вынести более мягкий приговор в адрес журналиста.
Опубликовано: Ткачёв Андрей