МИД Швейцарии анонсировал пересмотр отношений с Россией

В Министерстве иностранных дел Швейцарии разрабатывают новую внешнеполитическую концепцию страны, предполагающую пересмотр связей с Москвой.

1 февраля пресс-служба МИД Швейцарии сообщила, что ведомство занимается созданием новой внешнеполитической стратегии для государства, в рамках которого администрация Берна вынужденно пересмотрит свои связи с Россией из-за начала спецоперации в Украине.

В докладе швейцарского Министерства иностранных дел отмечается, что правительство России отказалось от концепции государства-покровителя украинских национальных интересов, начав боевые действия в этой стране, что свидетельствует о тяжёлой военно-политической обстановке в регионе.