МО РФ: войска России уничтожили 10 десантников ВСУ возле озера Круглик

В Министерстве обороны России сообщили о ликвидации группировки украинских десантников.

Спикер Министерства обороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков уведомляет, что на Херсонском участке фронта российские войска ликвидировали не менее десяти бойцов десанта вооружённых сил Украины, которые дислоцировались в районе озера Круглик вместе с двумя моторными лодками.

Известно, что ранее подразделения ВСУ неоднократно производили попытки форсирования реки Днепр в Херсонской области, ни одна из которых не увенчалась успехом.