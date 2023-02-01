Генсек Федерации киокушин РФ погиб в зоне спецоперации на Донбассе
2023-02-01 16:15
Генеральный секретарь российской Федерации киокушин-карате Сергей Увицкий погиб в зоне проведения СВО.
1 февраля официальный сайт Федерации киокушин России сообщил, что глава организации Сергей Увицкий был убит на Донбассе во время несения службы в отряде добровольцев-участников спецоперации. В российской Федерации киокушин-карате выразили слова соболезнований родственникам Увицкого.
Известно, что на момент смерти Сергею Увицкому был 41 год, он являлся чемпионом России по киокушин-карате и имел серебряную медаль Чемпионата Европы по данной дисциплине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей