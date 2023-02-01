Корейцы спят на полу в верхней одежде

Это характерно для людей разного статуса и положения, жителей больших городов и маленьких деревень.

Хотя молодое поколение корейцев уже во многом европеизировано и может спать на кроватях и кушать за столом, большинство местных жителей предпочитают спать на полу.

Пол здесь - главное место для занятий разными бытовыми делами. В традиционном корейском укладе он заменяет большую часть мебели - кровать, диван, стол и стулья.

Дело в том, что раньше трубы обогрева проходили в корейских домах непосредственно под полом, поэтому он всегда был теплым, а воздух в помещениях оставался холодным. С тех пор у корейцев и повелась традиция спать на полу и заниматься на нем всевозможными бытовыми делами.

Современные корейцы уже не живут в домах с трубами отопления под полом, но спать они все равно предпочитают традиционно: именно на полу и в одежде. К тому же сон на жесткой поверхности считается профилактикой проблем с позвоночником.