Путин поручил Минобороны РФ прекратить обстрелы российских регионов

Владимир Путин утверждает, что Министерство обороны России обязано положить конец обстрелу российских территорий со стороны армии Украины.

В среду Владимир Путин публично заявил, что одной из задач спецоперации в Украине является ликвидация любых угроз для России, в том числе прекращение обстрелов российских регионов. По словам Путина, он поручил представителям Министерства обороны РФ выполнить задачу по прекращению обстрелов территорий страны.

Также Владимир Путин отметил, что задачей российских военных является ликвидация самой возможности обстрела регионов России украинскими войсками.