Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подразделения ВСУ за время спецоперации по защите Донбасса не смогли выбить российские войска ни с одной позиции.

1 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сообщило о том, что бойцы подразделений Вооружённых сил Украины за весь период специальной военной операции не смогли выбить российские войска с занимаемых позиций.

Сальдо отметил факт того, что везде, где украинские бойцы смогли продвинуться, солдаты армии России отошли по решениям своего командования, которые по мнению херсонского чиновника, были непростыми.

Помимо прочего, Владимир Сальдо выразил свою уверенность в том, что служащие ВС РФ, которые «систематически выбивают врага с укреплённых позиций, превращённых в настоящие бетонные крепости», смогут освободить все российские города.