Владимир Путин заявил, что приоритетом Минобороны является защита России от украинских обстрелов
2023-02-01 19:19
Это было сказано во время видеоконференции по восстановлению разрушенной инфраструктуры в приграничных районах РФ.
Военное ведомство должно поставить себе в приоритет лишение возможности Украины обстреливать Россию.
По данным губернатора Белгородской области в его регионе на 24 января погибло 25 человек и еще 96 были ранены.
Глава Курской области Старовойт указал, что в его регион выдвигаются дополнительные армейские формирования, целью которых станет оборона границы.
Опубликовано: Сергей Стаалкер