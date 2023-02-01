Владимир Путин заявил, что приоритетом Минобороны является защита России от украинских обстрелов

Это было сказано во время видеоконференции по восстановлению разрушенной инфраструктуры в приграничных районах РФ.

Военное ведомство должно поставить себе в приоритет лишение возможности Украины обстреливать Россию.

По данным губернатора Белгородской области в его регионе на 24 января погибло 25 человек и еще 96 были ранены.

Глава Курской области Старовойт указал, что в его регион выдвигаются дополнительные армейские формирования, целью которых станет оборона границы.