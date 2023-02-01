Медведев: несостоявшемуся украинскому государству ничего не поможет

По мнению зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева, такому несостоявшемуся государству, как Украина, ничего не поможет, в том числе и истребители F-16.

Таким образом заместитель председателя Совета безопасности России отреагировал на призыв бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о поставках Киеву истребителей F-16, передает ТАСС.

В своем Twitter он назвал Бориса Джонсона лохматым журналистом и любителем незаконных вечеринок и заявил, что тот напрасно требует истребители для Украины. «Несостоявшееся государство» ничего уже не спасет, убежден Медведев.

Возможная поставка ВСУ истребителей F-16 обсуждается все последние дни. Отдельные страны уже сделали заявления, что не собираются передавать такую авиатехнику Украине. В их числе оказались и Соединенные Штаты Америки.