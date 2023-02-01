Начальник управления ВСУ Горбач: на Украине могут мобилизовать ограниченно годных и не годных к военной службе

Глава управления персонала сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что на Украине готовятся мобилизовать ограниченно годных к военной службе по состоянию здоровья.

Он отметил, что люди, которые признаны не годными к военной службе, также могут быть призваны в армию.

По словам Горбача, таких граждан будут направлять в подразделения обеспечения и в тыловые части.

Полностью не годными к военной службе обычно признают людей, у которые есть серьезное заболевание или инвалидность.