Писториус: обучение бойцов ВСУ управлению танками Leopard будет неполным

Борис Писториус рассказал подробности будущего обучения украинских солдат управлению немецкими танками Leopard.

Вечером среды министр обороны Германии Борис Писториус публично признал, что обучение украинских солдат управлению немецкими танками Leopard 2 будет носить неполный характер, поскольку представители бундесвера не в состоянии обучить бойцов ВСУ владению подобной техникой в кратчайшие сроки.

По мнению Писториуса, представители армии Украины будут вынуждены учиться полноценному управлению немецкими танками Leopard 2 в боевых условиях.