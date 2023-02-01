Глава Минобороны ФРГ Писториус: обучение ВСУ пользованию танками Leopard будет частичным
2023-02-01 22:56
Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что украинские военные пройдут в ФРГ только частичное обучение пользованию танками Leopard.
По его словам, речь идет не о полном учебном курсе, а только о получении военными основных навыков.
Писториус отметил, что тренировки будут проводиться в городе Мюнстер, где воинов ВСУ учили пользоваться БМП Marder.
Ранее ряд стран, включая Германию и Польшу, заявил о готовности передать Украине танки Leopard.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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