Глава Минобороны ФРГ Писториус: обучение ВСУ пользованию танками Leopard будет частичным

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что украинские военные пройдут в ФРГ только частичное обучение пользованию танками Leopard.

По его словам, речь идет не о полном учебном курсе, а только о получении военными основных навыков.

Писториус отметил, что тренировки будут проводиться в городе Мюнстер, где воинов ВСУ учили пользоваться БМП Marder.

Ранее ряд стран, включая Германию и Польшу, заявил о готовности передать Украине танки Leopard.