Батурин заявил, что простит Хаматову, если она станет медсестрой в зоне СВО

Актер Юрий Батурин назвал условие, при котором бы простил свою коллегу Чулпан Хаматову за ее поведение в отношении к России.

Юрий Батурин убежден, что актриса Чулпан Хаматова могла бы вернуться в РФ, но при одном условии.

По его мнению актера, соотечественники простили бы знаменитостей, покинувших страну, если бы те публично раскаялись.

В соцсетях Батурин написал, что такое возможно, если бы, к примеру, Хаматова приехала и призналась, что глубоко заблуждалась и готова идти на фронт медсестрой.