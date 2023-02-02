Теледоктор Александр Мясников раскрыл секрет идеального завтрака

Эксперт призвал не ограничивать себя в завтраке. Он также уточнил, что сам любит есть на завтрак оладьи и горячие бутерброды.

Врач и телеведущий раскрыл основные правила завтрака, которых придерживается сам, сообщает Рамблер

В эфире программы "О самом главном" телеканала "Россия 1" Александр Мясников уточнил, что первое правило завтрака в том, что он просто должен быть.

По словам эксперта, люди, которые не завтракают, чаще толстеют, потому что утренняя еда помогает метаболизму и нормализует уровень гормонов.

А второе правило гласит, что на завтрак можно есть все, что хочется. Мясников объяснил это утверждение тем, что в течение дня человек потратит съеденные калории.

Исходя из этого, врач призвал не ограничивать себя в завтраке. Он также уточнил, что сам любит есть на завтрак оладьи и горячие бутерброды.