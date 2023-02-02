Новая девушка Жерара Пике госпитализирована из-за приступов паники

На 23-летнюю девушку оказало сильное влияние то, что ее отношения со спорстменом чрезмерно освещают в СМИ.

Новая спутница футболиста Жерара Пике Клара Чиа, госпитализирована в связи с приступами тревоги, сообщает Рамблер со ссылкой на El Periódico.

На 23-летнюю девушку оказало сильное влияние то, что ее отношения со спорстменом чрезмерно освещают в СМИ. Особенно часто это стало происходить после помолвки Клары с бывшим защитником "Барселоны" и сборной Испании и нападок его бывшей жены - колумбийской певицы Шакиры.

Через семь месяцев после объявления о разводе с Пике Шакира была уязвлена, когда увидела экс-мужа в объятиях новой избранницы. 45-летняя певица высмеяла молодую пару в своей новой песне.

Жерар Пике саркастически ответил бывшей в социальных сетях. В итоге атаки Шакиры попали в самое яблочко. Клара Чиа госпитализирована в частную клинику в Барселоне в связи с "приступами тревоги".

Как отмечает издание, девушке трудно противостоять давлению со стороны СМИ и знаменитой певицы, а также травле в социальных сетях.

По данным El Periódico, недавно пара решила на несколько дней изолироваться, чтобы отдохнуть в одном из особняков бывшего футболиста. Эта госпитализация произошла через несколько дней после того, как они официально заявили о своих отношениях.

Жерар Пике выложил в соцсетях снимок с Кларой Чиа, с которой до этого несколько месяцев встречался неофициально.