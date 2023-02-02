Регулярное употребление чеснока снижает риски возникновения онкологических заболеваний

Антибактериальные и противовоспалительные свойства чеснока сделали его целебным естественным лекарством в разных традициях народной медицины.

Сегодня лекарственные достоинства чеснока признаны и официальной медициной. Он оберегает от сезонных простуд, благодаря большому количеству содержащихся в нем фитонцидов, но не только.

В чесноке содержатся такие вещества как селен, йод, калий, фосфор, кальций, витамины группы В и С. При регулярном его включении в рацион он способствует снижению давления и уровня вредного холестерина, а также стимулирует кроветворную функцию и выработку тестостерона.

А вот антиоксидант аллицин, которого особенно много в чесноке, работает как киллер потенциально опасных раковых клеток. Он же уменьшает риски развития инфекции дыхательных органов.