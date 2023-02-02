Гречневая каша предотвращает старение кожи, и способствует сохранению молодости и красоты

Гречневая каша при правильном ее приготовлении не только очень вкусное блюдо, но и обладает омолаживающим эффектом.

Гречку очень любят спортсмены, которые стремятся нарастить мышечную массу. А все потому, что в ней содержится много легкоусвояемого растительного белка. Но полезна будет гречневая каша и хрупким красавицам.

Гречка отлично поднимает гемоглобин и дает энергию за счет содержания в ней железа, фосфора цинка, магния и меди. Ее могут есть даже аллергики, поскольку крупа гипоаллергенна.

Клетчатка стимулирует пищеварение, борется с запорами и метеоризмом, а еще гречка укрепляет сосуды, нормализует давление и, благодаря содержанию в ней рутина, способствует сохранению молодости кожи. Рутин обладает СПФ-эффектом, и защищает кожу от воздействия ультрафиолета. А витамин В6 улучшает структуру волос.