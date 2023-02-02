Включите в рацион эти продукты, и вы забудете о тревожности

Ученые из Торонто выявили связь между стилем питанием и степенью тревожности у людей при прочих равных показателях.

Тревожные расстройства встречаются чаще у тех людей, которые не едят овощи и фрукты на регулярной основе.

Употребление трех и более порций фруктов и овощей в день снижает вероятность появления тревожного расстройства примерно на 24 процента. В этом уверены исследователи института в Торонто после проведенного исследования.

Руководитель исследования Карен Дэвидсон заявил, что это объясняется изменением состава тела у тех, кто не любит и не ест фрукты и овощи. Процент жира у таких испытуемых нередко превышал 36 процентов, а риск тревожного расстройства вырос на 70 процентов.

При увеличении жировой массы тела усиливаются и имеющиеся воспалительные процессы в организме. А это в свою очередь стимулирует выработку веществ, ответственных за тревожность.