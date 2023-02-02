Лавров: все хотят, чтобы конфликт на Украине закончился, но происходит эскалация по вине Запада

Это заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова прозвучало в ходе интервью, которое он дал журналистам телеканала «Россия 24» и информационного агентства «РИА Новости».

Как заявил Лавров, все хотят, чтобы это завершилось, но ключевую роль играет не временной фактор, а фактор сущности, фактор качества тех результатов, которые достигаются для народа, для тех людей, которые стремятся оставаться частью русской культуры и которых киевский режим долгие годы при попустительстве и откровенном содействии Запада лишал всего русского.

Также глава внешнеполитического ведомства России высказался об эскалации украинского конфликта со стороны Запада. По словам Лаврова, то, что Запад не может успокоиться и, как в печально известных сказках, с каждым шагом завязает в еще больше в болоте, — это оказывает большое значение на ход специальной военной операции. Эта эскалация, подчеркнул Лавров, нарастает как снежный ком.