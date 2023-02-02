Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Запад планирует сделать из Молдавии очередную Украину, при этом молдавский президент Санду согласна на все.

Это заявление министр иностранных дел Российской Федерации сделал в ходе своего интервью журналистам телеканала «Россия 24» и новостного агентства «РИА Новости».

По словам Лаврова, в данный момент Запад присматривает на эту роль Молдову. Как отметил руководитель российской дипломатии — прежде всего потому, что западные страны сумели поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе Молдовы президента, которая просто рвется в состав Североатлантического альянса, при этом имеет румынское гражданство и готова не только объединяться с Румынией, но и вообще практически на все.