Чудак-человек: как можно отличить психически нездорового человека от нестандартно мыслящего оригинала

Некоторые поступки людей заставляют усомниться в их психическом здоровье, но всегда ли оригинальность поведения свидетельствует о болезни.

Многие из нас в жизни встречали чудаков, по которым, казалось, плачет психиатрическая клиника. Но, с другой стороны, мы знаем и истории, когда психбольными считали гениев, потому что они искренне верили в то, о чем не могли помыслить остальные.

Разобраться, кто есть кто поможет психиатр Сергей Осипчик. Он сразу заявляет, что диагноз человеку может поставить только врач после проведенного обследования. Если у вас есть сомнения относительно психического состояния человека, и он не несет опасности, можно с ним пообщаться.

Если человек осознает реальность, и не пытается убедить окружающих в том, что его картина мира является истиной в последней инстанции, то это может говорить о нестандартном или асоциальном самовыражении. Но и исключать заболевание тут тоже нельзя.