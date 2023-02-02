Юная модель Кайя Роуз признана самым красивым ребенком в мире

Маленькая мулатка Кайя Роуз успешно работает с детскими модными брендами, а ее невероятной внешностью восхищаются тысячи подписчиков.

Малышка родилась у европейки Кэти Салзано и афроамериканца Майкла Беннета, и выиграла настоящий генетический джекпот. Внешность семилетней красавицы поражает своей необычностью.

У Кайи смуглая кожа, но голубые глаза и светлые волосы, которые она унаследовала от своей матери. Та также может похвастаться яркой внешностью. Подобное сочетание довольно редко встречается у мулатов.

Кайя быстро привлекла внимание модельных агентств, и стала рекламировать детскую одежду. Аудитория просто в восторге от чудо-малышки. Но недавно ее мать Кэти сообщила, что Кайю украл ее отец, с которым они уже завершили романтические отношения.