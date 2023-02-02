Модный стилист Александр Рогов превратил таксистку из Волгограда в стильную даму

После преображения от знаменитого стилиста Александра Рогова таксистке Татьяне придется сменить профессию.

41-летняя Татьяна приехала в Москву из Волгограда, и работает почти без выходных по 16 часов в сутки. Выматывающий график сказался на внешности женщины.

Она и сама призналась стилисту Александру Рогову, что времени следить за внешностью у нее нет. Александр первым делом вычистил гардеробную Татьяны, избавив ее от потрепанных и вышедших из моды вещей, и предложил три ярких образа для выхода в город, праздничный белый наряд и броский романтичный комплект.

На втором этапе Татьяне сделали стильную стрижку и макияж, а также дали советы, как выигрышно подчеркивать свои достоинства косметикой. Она была в восторге и сравнила себя с кинозвездой.