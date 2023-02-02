Лавров: Запад создает из Зеленского главного демократа и символ борьбы

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад пытается представить Владимира Зеленского главным демократом и символом борьбы с автократией.

Он считает, что на Западе уже давно приняли решение и начали создавать из Владимира Зеленского образ главного демократа, который должен стать символом борьбы с автократией.

Политик назвал эту идею «простенькой черно-белой картиной мира». Именно сейчас ее популяризируют и Соединенные Штаты Америки, отметил Сергей Лавров в большом интервью журналистам канала «Россия 24» и РИА Новости.

Он подчеркнул, что на запланированном в марте втором саммите демократии будет сформулирована такая позиция: демократы должны бороться с автократами.

Перечисляя автократические государства. Сергей Лавров назвал: Россию, КНР, КНДР, Сирию, Венесуэлу. В немилость Западу они попали, по мнению политика, из-за нежелания подчиняться и выполнять его требования.