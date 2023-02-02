Песков не подтвердил информацию о мероприятиях к годовщине военной спецоперации на Украине

Как заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле на настоящий момент нет информации о мероприятиях, проведение которых было бы приурочено к годовщине российской военной спецоперации на Украине.

По словам Пескова, никаких официальных сведений по этому поводу у него нет. В связи с этим кремлевский спикер порекомендовал журналистам переадресовать свой вопрос в Министерство иностранных дел, поскольку именно глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров ранее сообщил журналистам о мероприятиях, запланированных к годовщине специальной военной операции на Украине.