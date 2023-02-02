Взятый плен украинский боец Пётр Панайотов заявил, что в наркомания в рядах ВСУ повсеместна, а командование закрывает на это глаза.

2 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на взятого в плен украинского военнослужащего Петра Панайотова, сообщило о массовом употреблении наркотических веществ в рядах Вооружённых сил Украины.

Панайотов признался, что отправился служить в армию, чтобы избежать тюремного срока за хищения на работе. После призыва пленный боец ВСУ попал в учебный центр, где «подготовки никакой не было толком, ходили и ничем не занимались», что позволяло новобранцам употреблять наркотики, а за взятку в виде бутылки виски командиры закрывали глаза на всё.

После окончания курса молодого бойца Пётр Панайотов и его сослуживцы оказались на позициях в окрестностях города Мариуполь, где солдаты продолжили употреблять запрещённые вещества, в частности, забирали наркотики из комнаты с вещдоками в оставленном сотрудниками полиции здания местного РОВД, о чём знал командир подразделения, но решил игнорировать наркотическую зависимость и мародёрство бойцов.