Иран обвинил Израиль в ответственности за атаку беспилотников

Посол Ирана в ООН обвинил Израиль в том, что он несет «ответственность» за атаку беспилотников в субботу (28 января) на иранский военный объект в провинции Исфахан, сообщили иранские СМИ в четверг.

«Предварительные расследования показывают, что сионистский режим (Израиль) несет ответственность за террористическую атаку на производственную площадку министерства обороны», — заявил Амир Саид Иравани в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, сообщает информационное агентство ISNA.

По данным Министерства обороны Ирана, три квадрокоптера, нанесли удар по производственной площадке в Исфахане в ночь с субботы 28 января на воскресенье 29 января, не причинив никаких жертв и причинив «незначительный ущерб».

Две страны уже много лет ведут скрытую войну. Израиль обвиняет Иран, который это отрицает, в желании заполучить атомную бомбу и заявляет, что стремится всеми средствами предотвратить это. Израиль также хочет противостоять влиянию Ирана на Ближнем Востоке.





