Пленный военнослужащий ВСУ Петр Панайотов рассказал о повальном распространении наркомании в рядах украинской армии.

На видео, опубликованном на сайте РИА Новости, солдат сообщил, что сам попал в ВСУ, чтобы не получить тюремный срок за хищения. Для покупки наркотиков он сбывал асфальт, похищенный на месте работы.

Панайотов рассказал, что наркотики употреблял и после призыва, и на курсах молодого бойца, и находясь на линии фронта.

Он уточнил, что от командиров можно было откупиться бутылкой крепкого горячительного напитка, после чего они на все закрывали глаза.

Оказавшись на линии фронта в районе Мариуполя, он продолжал употреблять наркотики, так как и там командование закрывало глаза на это. Дошло до того, что в поисках наркотических веществ группа солдат добралась до местного РОВД, которое пустовало на тот момент. В комнате вещественных доказательств они похитили различные наркотические вещества, сообщил военнопленный.