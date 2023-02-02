Лавров заявил о планах Запада превратить Молдавию в следующую Украину

Сергей Лавров утверждает, что западные государства намереваются начать боевые действия в Молдавии по украинскому сценарию.

2 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров публично заявил, что лидеры государств коллективного Запада вынашивают план по превращению Молдавии в следующую Украину с началом полномасштабных боевых действий в этой стране, направленных против России. По мнению Лаврова, началу войны в Молдавии способствует назначение Майи Санду на должность президента этой страны.

Сергей Лавров напомнил, что Санду целенаправленно пытается включить Молдавию в состав блока НАТО, отдав часть её территорий под контроль Румынии.