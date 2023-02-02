Обученные в Британии солдаты ВСУ сдались в плен спустя 20 минут боя

Пленный солдат ВСУ Артем Коваленко рассказал о сдаче своих сослуживцев после обучения на территории Великобритании.

Военкоры интернет-издания "РИА Новости" взяли интервью у пленного солдата срочной службы армии Украины Артёма Коваленко, который утверждает, что ранее он и его сослуживцы проходили трёхнедельный курс молодого бойца в Британии, после чего направились на боевые позиции для сражения с российскими войсками.

По данным Коваленко, они пробыли в зоне боевых действий всего месяц, побывав в бою лишь единожды, однако спустя двадцать минут от его начала все бойцы ВСУ сдались в плен российским военным.