Обученные в Британии солдаты ВСУ сдались в плен спустя 20 минут боя
Пленный солдат ВСУ Артем Коваленко рассказал о сдаче своих сослуживцев после обучения на территории Великобритании.
Военкоры интернет-издания "РИА Новости" взяли интервью у пленного солдата срочной службы армии Украины Артёма Коваленко, который утверждает, что ранее он и его сослуживцы проходили трёхнедельный курс молодого бойца в Британии, после чего направились на боевые позиции для сражения с российскими войсками.
По данным Коваленко, они пробыли в зоне боевых действий всего месяц, побывав в бою лишь единожды, однако спустя двадцать минут от его начала все бойцы ВСУ сдались в плен российским военным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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