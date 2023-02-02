Фон дер Ляйен: Евросоюз подготовит новые санкции против РФ к 24 февраля

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерениях ЕС подготовить новые антироссийские санкции к годовщине спецоперации в Украине.

Днём четверга возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен прибыла на территорию Украины, где встретилась в Киеве с Владимиром Зеленским. Во время совместной пресс-конференции Зеленский публично заявил, что лидеры государств Европы существенно снизили санкционный темп в отношении России.

В ответ на слова Владимира Зеленского фон дер Ляйен сообщила, что страны Европейского союза намереваются разработать новые антироссийские санкции к 24 февраля.