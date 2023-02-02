Минобороны РФ: войска России уничтожили РСЗО HIMARS возле Краматорска
Российские военнослужащие ликвидировали одну американскую артиллерийскую систему HIMARS в районе Краматорска в ДНР.
2 февраля спикер Министерства обороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков сообщил, что российские войска поразили реактивную систему залпового огня HIMARS в Краматорске, ликвидировав также систему М-270 MLRS. Обе установки были переданы украинским войскам Соединёнными Штатами.
Также Конашенков утверждает, что российская авиация уничтожила несколько радиолокационных станций украинских военных в Запорожской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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