Минобороны РФ: войска России уничтожили РСЗО HIMARS возле Краматорска

Три самые востребованные косметические операции, которые просят сделать мужчины

Согласно этому отчету, пять из десяти женщин и двое из десяти мужчин обращаются к эстетической медицине, и общая мотивация - улучшить внешний вид; те, кто моложе, стремятся повысить свою самооценку, а те, кто постарше, - замедлить старение.

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