Минобороны РФ: войска России уничтожили РСЗО HIMARS возле Краматорска

2023-02-02 16:03

Российские военнослужащие ликвидировали одну американскую артиллерийскую систему HIMARS в районе Краматорска в ДНР.

2 февраля спикер Министерства обороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков сообщил, что российские войска поразили реактивную систему залпового огня HIMARS в Краматорске, ликвидировав также систему М-270 MLRS. Обе установки были переданы украинским войскам Соединёнными Штатами.

Также Конашенков утверждает, что российская авиация уничтожила несколько радиолокационных станций украинских военных в Запорожской области.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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