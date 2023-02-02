Рогозин: роботы «Маркер» прибыли в Донбасс для борьбы с танками Запада
Бывший глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о переброске российских противотанковых роботов "Маркер" в зону СВО.
2 февраля Дмитрий Рогозин заявил, что на территорию Донецкой Народной республики прибыли четыре российских робота "Маркер", которые оснащены системой искусственного интеллекта и противотанковыми ракетами. По данным Рогозина, пушка "Маркера" в состоянии разворачиваться по направлении к цели на 540 градусов за одну секунду.
Также Дмитрий Рогозин отметил, что российские роботы "Маркеры" смогут поражать американские танки Abrams и немецкие Leopard 2, которые будут поставлены украинским войскам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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