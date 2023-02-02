Daily NK: КНДР направит войска и полицейских на Донбасс в качестве рабочих
Издание Daily NK рассказало о намерениях правительства Северной Кореи направить представителей силового блока страны в ДНР и ЛНР.
2 февраля журналисты газеты Daily NK сообщили, что Министерство обороны КНДР поручило северокорейским рабочим представительствам в России отобрать мужчин от 19 до 27 лет для отправки на Донбасс в качестве рабочих. Аналитики Daily NK предполагают, что Северная Корея отправит в ДНР и ЛНР не гражданских лиц, а представителей силового блока.
Ожидается, что на Донбасс прибудет от 300 до 500 северокорейских военных, которые не будут участвовать в боевых действиях, а займутся восстановлением региона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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