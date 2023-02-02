Politico: власти Украины разозлились из-за слов Милли про ВСУ

Издание Politico утверждает, что члены украинского правительства негодуют после высказывания американского генерала Марка Милли касательно бойцов вооружённых сил Украины.

2 февраля журналисты новостного агентства Politico сообщили, что недавнее заявление генерала Соединённых Штатов Марка Милли о неспособности армии Украины вытеснить российские войска из всех утраченных Киевом территорий разозлило представителей украинского истеблишмента.

По мнению Милли, в 2023 году войска России будут доминировать на поле боя, в то время как подразделениям ВСУ будет всё труднее сопротивляться вооружённой агрессии противника.