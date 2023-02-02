Имбирь в рационе: какими полезными эффектами обладает корень этого удивительного растения

Имбирь это настоящий кладезь здоровья, он богат витаминами и полезными минеральными веществами.

Калий, магний, цинк, железо это далеко не полный список веществ, которыми богат имбирь. Он является природным антиоксидантом, обладает противовоспалительным эффектом, улучшает сексуальную функцию.

Имбирь полезен при респираторных и простудных заболеваниях. Особенно хорошо воздействует на организм добавление свежего корня имбиря в чай.

Мало кто знает, но имбирь является прекрасным естественным средством, предотвращающим укачивание в транспорте. Он притупляет голод, уменьшает менструальные боли, а значит, принесет пользу людям, которые хотят похудеть.