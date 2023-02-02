Сладкая жизнь: как отучить ребенка есть вредные сладости

Магазинные сладости не несут пользу ни взрослым, ни детскому организму, которому может быть нанесен больший урон.

Проблема фанатичной любви детей к сладким продуктам: конфетам, тортам и пирожным кроется в поведении взрослых. Они фактически подсаживают малышей на сладкий допинг.

Сладкие подарки почти на каждый праздник, конфеты в качестве утешения, когда ребенок расстроен: все это приводит к формированию нездоровой тяги к вредным сладостям. Заразителен и собственный родительский пример. Ребенок видит, как в семье активно потребляют быстрые углеводы с магазинных полок, и сам тянется к вредным продуктам.

Поэтому, если вы хотите обезопасить чадо от вредной еды, подавайте ему здоровый родительский пример, готовьте полезные сладости дома, а, выбирая подслащенные продукты в магазине, следите, чтобы содержание сахара в них было минимальным.