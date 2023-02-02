Щербаков госпитализирован с ОРВИ и кардиологическими осложнениями

2 февраля стало известно о причинах госпитализации народного артиста России Бориса Щербакова.

Пресс-служба Боткинской больницы сообщает, что российский артист Борис Щербаков был госпитализирован в среднем состоянии тяжести с симптомами, которые характерны для заболеваний ОРВИ. Вместе с тем в больнице отметили, что простуда вызвала осложнения в работе сердечно-сосудистой системы Щербакова.

Известно, что накануне Борис Щербаков должен был выехать в Санкт-Петербург на поезде "Сапсан" для участия в театральном выступлении, однако был госпитализирован.