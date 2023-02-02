Мать 16 лет ждала возвращения украденного в младенчестве сына, а он жил совсем рядом

Полуторамесячного малыша украли 16 лет назад, подросток узнал правду о себе случайно.

16 лет назад жительница Даугавпилса оставила коляску с 1,5-месячным сыном возле магазина, а когда вернулась, ребенок пропал. Поиски результатов не дали, но женщина верила, что ее ребенок к ней вернется.

Так и случилось, но спустя 16 лет. Женщина, укравшая его, совершила правонарушение. В ходе проверок выяснилось, что у подростка нет свидетельства о рождении. Ненастоящая мать уверяла, что потеряла его и не восстановила, но начались дополнительные выяснения обстоятельств.

В ходе разбирательств она вынуждена была признаться, что ребенок был украден. Полиция вспомнила дело об исчезновении младенца 16 лет назад, был проведен анализ ДНК, который доказал родство потерявшей сына женщины с мальчиком. Оказалось, все эти годы мать и сын жили практически по соседству.