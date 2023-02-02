Блогер Дарья Майорова показала, как завить волосы, накрутив их на ватные палочки

Блогерша Даша Майорова стала звездой соцсетей, показав, как можно использовать ватные палочки вместо бигуди.

Блогерша, чтобы создать кудрявую шевелюру из прямых волос, накрутила их на ватные палочки, и поделилась результатом с многочисленными подписчиками. Ролик стал вирусным.

Результат так понравился девушкам, что они мгновенно бросились повторять процедуру. Сама Даша отметила, что спать на ватных палочках всю ночь было очень неудобно.

Доставать палочки из прически тоже оказалось не самым простым и быстрым делом. Экспериментаторша здорово утомилась. Зато получившиеся кудряшки привели подписчиц в восторг.