Говорить от себя советуют психологи тем, кто устал от постоянных конфликтов

Переход на личности часто становится катализатором конфликта: замените его на я-высказывание, и вы удивитесь, как изменится общение в положительную сторону.

В конфликтных ситуациях люди легко переходят на обвинения другого во всех грехах, и начинается перепалка. Но сгладить острые углы возможно, не доводя ситуацию до точки кипения, просто взяв на вооружение я-высказывание.

Я-высказывание подразумевает озвучивание своей позиции с точки зрения собственных чувств. Сравните: ты говоришь глупости и мне твоя точка зрения не подходит. В первом случае мы бросаем обвинительную реплику с акцентом на оценке другого человека. Во втором же подчеркиваем, что говорим о своем мнении и чувствах.

А когда мы говорим о себе, человек в меньшей степени проецирует на себя наше несогласие или не проецирует вовсе. При этом он может услышать нашу точку зрения спокойно, и без негатива, и шансы поиска приемлемого для всех сторон решения вырастают в разы, и конфликт не будет разрастаться.